Le football à huis-clos, "une certitude", mais reste à savoir quand

Les grands rassemblements en Belgique sont interdits jusqu'au 31 août et le timing risque fort de ne pas être plus court pour les autres ligues européennes.

L'interdiction jusqu'au 31 août de tout grand rassemblement de personnes en Belgique clarifie au moins les choses en Belgique : la Pro League ne devrait pas reprendre avec public. Dans les autres pays, cela devrait être pareil et beaucoup s'attendent à ne pas revoir le public au stade avant 2021. "Le football reviendra à huis-clos, sans aucun doute, mais il est impossible de savoir aujourd'hui quand ce sera", déclare Alberto Colombo, secrétaire générale des Ligues Européennes, via la BBC.

Colombo cite la Belgique parmi le nombre "réduit" de pays souhaitant stopper immédiatement leurs championnats professionnels mais assure que la "large majorité" des membres de l'association des Ligues Européennes veut retrouver les terrains. "La priorité jusqu'ici a été de tenter de créer les conditions permettant la reprise de la compétition en été si possible. Il faut reprendre les entraînements, développer des protocoles médicaux, d'entraînement, d'organisation de matchs ...".

Impossible de savoir quand

"Quand rejouerons-nous ? Personne n'a la réponse à cette question. Nous savons que les gouvernements des pays en question sont chargés de lever les interdictions s'appliquant au sport. Il n'y a aucun doute concernant le fait que la santé des joueurs passe en premier", affirme Colombo, qui confirme cependant que les pays souhaitant terminer la saison en cours sont très majoritaires.

"Nous savons que certaines ligues, un très petit nombre (dont la Belgique, nda), veut arrêter maintenant. Mais la large majorité est à 100% concentrée sur une reprise. L'une des raisons principales est de maintenir l'intégrité de nos compétitions. Et il faut éviter de mettre en péril l'excellente collaboration entre nos ligues et l'UEFA ces dernières semaines". Cependant, précise Alberto Colombo : "Nous respecterons toute décision prise par chaque ligue". La Belgique est donc libre de ses choix - et d'en assumer les conséquences, probablement.