Après un maillot de Dzeko, le KV Ostende vend ... des caricatures pour sauver le club

Après la mise aux enchères d'un maillot d'Edin Dzeko en faveur du KV Ostende, maillot porté par l'attaquant bosnien en février dernier face à La Gantoise, ce sont désormais des caricatures d'anciens joueurs du KVO qui sont mises en vente. Des portraits de Bjorn Ruytinckx, Jordan Lukaku, Didier Ovono et Fernando Canesin signés de l'artiste local Seamoose sont ainsi disponibles aux enchères pour les supporters !

Hoi @RuytinxBjorn , is dit niet mooi om in je living te hangen? 😀 'Uulemuule', made by 'Ostensche artiest' Seamoose.

