Officiel : Ostende a obtenu sa licence !

Le club côtier vient d'officialiser la nouvelle sur son site internet.

Le KVO a obtenu sa licence professionnelle et évoluera donc bien en D1A la saison prochaine. Le recours devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS) a donc porté ses fruits. La CBAS avait d'abord accordé un délai de trois jours supplémentaires aux avocats du club ostendais.

Ce dimanche soir, les supporters ostendais peuvent pousser un ouf de soulagement définitif. Le club commente : "On est passé par toutes les émotions ces derniers mois. Cela n'a pas toujours été facile, mais nous avons continué à nous battre. Notre travail a porté ses fruits".

Le conseiller financier Thorsten Theys a également exprimé sa joie : "C'était une course contre-la-montre. Nous avons battu le record mondial de la plus rapide augmentation de capital. Nous avons réussi en trois jours ce que l'on fait normalement en plus d'une semaine [...] Notre deuxième passage devant le CBAS n'a duré que 20 minutes. Nous étions donc confiants".