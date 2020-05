Bruges ne lâche pas sa cible n°1 en attaque : la crise pourrait faciliter le deal

Le Club de Bruges était tout proche de finaliser le transfert d'Adolfo Gaich l'hiver passé. L'Argentin était trop cher, mais la crise du coronavirus pourrait changer les choses ...

Adolfo Gaich (21 ans) pourrait-il être le prochain attaquant du FC Bruges ? L'hiver passé, le deal était très proche d'être réalisé et avait même été officialisé ... par la fédération argentine, qui annonçait que le buteur de San Lorenzo quittait la sélection U21 et passerait ses tests médicaux pour signer au Club de Bruges.

Le joueur n'aura finalement pas rejoint la Venise du Nord et Bruges attirera finalement Michael Krmencik, buteur tchèque qui n'a pas encore donné pleine et entière satisfaction. Mais Gaich n'a pas été oublié par la direction brugeoise : d'après le Nieuwsblad, il devrait quitter San Lorenzo cet été et Bruges reste une option très plausible, facilitée cette fois par la crise du coronavirus. Les Jeux Olympiques, auxquels Adolfo Gaich aurait participé, ont été reportés, ce qui signifie que l'attaquant ne manquerait pas la préparation estivale ; la valeur du joueur aurait également baissé (Bruges aurait dû débourser plus de 15 millions d'euros pour l'attirer l'hiver dernier).