"Laszlo Bölöni a mis l'Antwerp sur la carte du football belge"

Laszlo Bölöni ne sera plus sur le banc de l'Antwerp la saison prochaine.

Eddy Snelders, lui aussi, pense que le départ de Laszlo Bölöni laissera un grand vide du côté de l'Antwerp. "Il a fini en beauté. Il a mis l'Antwerp sur la carte. Sous la direction du Roumain, le matricule 1 a fait beaucoup de progrès. Il peut regarder avec satisfaction le temps qu'il a passé au Bosuil".

Bölöni était également sur le point de partir la saison dernière, mais a décidé de prolonger le séjour d'une année supplémentaire. "Je pense que c'était sur le point d'arriver. Il a estimé que cette année aurait été une année de trop".

Snelders pense que les ambitions anversoises sont devenues un peu trop excessives pour le technicien roumain. "Il a bien fait, mais le conseil d'administration du Great Old est extrêmement ambitieux. Il aurait été difficile de faire aussi bien que la saison précédente. Surtout depuis le départ de Bolat, et probablement Mbokani."

"Boloni aurait dû s'adapter à de nouveaux joueurs, les exigences auraient été plus élevées. Peut-être craignait-il lui-même d'être licencié. Il a été très agité cette saison. Et en tant qu'entraîneur, vous devez avoir la même ambition que le club, mais peut-être avait-il le sentiment qu'ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde".