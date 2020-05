Guillaume Gillet, Kaveh Rezaei: le Sporting de Charleroi voit grand, mais...

Le médian belge en fin de contrat avec Lens et l'attaquant iranien, prêté par Bruges cette saison, pourraient tous les deux faire partie du noyau de Karim Belhocine, mais c'est loin d'être fait.

Après une année compliquée à Bruges, Kaveh Rezaei a retrouvé toutes ses sensations dans un Mambourg qui lui avait permis d'éclore aux yeux du public belge. Auteur de 12 buts et 4 assists en championnat, l'Iranien a fait le bonheur des supporters et du staff carolos.

Un deuxième prêt pour Kaveh Rezaei?

Karim Belhocine aimerait d'ailleurs que son meilleur buteur reste dans le Hainaut, mais son prêt s'achève le 30 juin prochain. Il faudra donc convaincre le Club de Bruges, qui avait payé plus de six millions pour acheter Kaveh Rezaei il y a deux ans et qui ne souhaiterait pas le laisser partir à un prix inférieur. Un deuxième prêt serait d'ailleurs une possibilité selon les informations de la Dernière Heure.

L'expérience de Guillaume Gillet au Mambourg?

Dans le même temps, le quotidien précise que le Sporting avance aussi sur un autre dossier: celui qui pourrait ramener Guillaume Gillet en Belgique. Pas prolongé à Lens, l'ancien Mauve a déjà eu des contacts avec la direction carolo, mais le club et le joueur n'ont pas encore trouvé d'accord.