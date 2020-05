Simon Mignolet évoque son avenir avec le Club Bruges : "Je ne pense pas à partir"

Auteur d'une très bonne première saison avec le Club Bruges, Simon Mignolet n'envisage pas de quitter les Blauw en Zwart.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool l'année dernière, Simon Mignolet a remporté la Pro League avec le Club Bruges cette saison. Un retour au haut niveau réussi qui pourrait susciter les intérêts de plusieurs formations en Europe. Néanmoins, le gardien de 32 ans n'envisage pas de partir comme il l'a confié dans des propos accordés à Het Belang van Limburg.

L'ancien portier de Sunderland a répondu aux interrogations concernant de potentiels intérêts venus d'écuries étrangères. "Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas non plus interrogé mon agent à ce sujet. Je suis bien à Bruges et je ne pense pas à partir. C'était différent l'année dernière, quand je voyais souvent mon entraîneur pour évoquer mon avenir. Ce n'est plus nécessaire maintenant [...] Je suis heureux au Club Bruges désormais, où mon apport sur le terrain et en dehors est très apprécié."