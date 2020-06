Vincent Euvrard, limogé par OHL: "Ma contribution n'a pas commencé après le départ de Franky Vercauteren"

Arrivé en même temps que le désormais coach du Sporting d'Anderlecht, Vincent Euvrard a longtemps évolué dans son ombre, mais il insiste: il était bien le T1 d'OHL avant son départ.

Un an et demi après son arrivée et à moins de deux mois (en principe) de la finale retour de D1B, VIncent Euvrard a été remercié par OHL ce lundi. Le jeune coach regrette évidemment son départ: "C'est dommage de ne pas pouvoir continuer mon travail dans ce beau club, mais je vais m'en relever et continuer mon chemin", insiste-t-il pour Sporza.

Arrivé en même temps que Franky Vercauteren, l'image de Vincent Euvrard a sans doute souffert de l'aura de son collaborateur, qui était directeur sportif à Louvain. "Il y a en effet des gens, en interne comme en externe, qui minimisent mon impact avant le départ de Franky et qui n'ont commencé à prendre mes résultats en compte qu'après qu'il soit parti à Anderlecht."

"Il y a cette perception que Franky était l'entraîneur et pas moi, mais c'est faux", défend-il. "Son départ a été une grande perte pour l'équipe et le club, c'est clair mais ma contribution n'a pas commencé après son départ", ajoute encore Vincent Euvrard qui aura donc permis à OHL de s'approcher de la D1A, mais ce sera son successeur qui devra tout faire pour ramener le club parmi l'élite.