Sur le départ, Brecht Dejaegere peut compter sur l'intérêt de plusieurs clubs de Pro League

Pas titulaire indiscutable sous les ordres de Jess Thorup, Brecht Dejaegere devrait aller voir ailleurs. En Belgique?

Elément clé de l'effectif gantois champion de Belgique il y a cinq ans, Brecht Dejaegere n'est plus forcément en odeur de sainteté à La Gantoise. Barré par le trio Owusu-Kums-Vadis, le médian gantois n'a eu droit qu'à 600 minutes de jeu cette saison en Pro League.

Et il pourrait être tenté par un nouveau défi. En Belgique ou à l'étranger? Les deux options sont ouvertes selon HLN. En Pro League, Anderlecht, le Standard et Malines se sont notamment montrés intéressés, mais c'est Genk qui tient la corde pour attirer un médian qui affiche 247 matchs, 23 buts et 30 assists à son compteur gantois.