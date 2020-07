Hugo Broos, premier mentor du "successeur de Faris Haroun" à l'Antwerp: "Une bête"

Hugo Broos a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec Frank Boya et il en est persuadé, l'ancien Hurlu va trouver son bonheur avec le Great Old.

Frank Boya n'avait que 20 ans et pas encore le moindre match officiel en Europe quand Hugo Broos, séduit par une prestation du grand Camerounais avec l'équipe nationale, a décidé de le prendre avec le groupe des Lions Indomptables qui disputaient, et on remporté, la CAN à domicile.

Et si Frank Boya n'a pas joué durant cette compétition, il y a beaucoup appris et il a d'ailleurs souvent rappelé à quel point Hugo Broos avait compté dans sa carrière.

Frank Boya? Sur le terrain, une bête. A côté, un garçon adorable.

Quatre ans plus tard, le médian a bien grandi. Il a fait ses preuves durant trois saisons avec Mouscron. Au point de séduire l'une des forces montantes de Pro League. Un club qui lui va comme un gand pour son ancien sélectionneur. "Il n'aurait pas pu trouver meilleur club que l'Antwerp. Un football à l'anglaise, construit sur la force, la mentalité, le physique", estime Hugo Broos pour Het Laatste Nieuws.

Et il voit même son ancien protégé se faire une belle place au Bosuil. "A terme, c'est le joueur idéal pour succéder à Faris Haroun. Pas le joueur le plus technique, mais du caractère, beaucoup de courses et la bonne mentalité. Sur le terrain, c'est une bête, à côté, un garçon adorable."