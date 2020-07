Malines atomisé, Coupe de Belgique bien préparée

Les Brugeois de Philippe Clement se sont imposés contre le FC Malines sans forcer et en faisant tourner un noyau toujours amputé de Mata et de Balanta.

C'est à nouveau dans un format inhabituel, c'est à dire 4X30 minutes, que le Club Bruges et le FC Malines se sont affrontés au centre d'entraînement de la Venise du Nord. Clement aligne les joueurs suivants pour le premier match de 2 X 30': Mignolet, Kossounou, Deli, Ricca, Mechele, Diatta, Vormer, Rits, De Ketelaere, Okereke et Badji.

Dès les premières minutes, Bruges essaie de faire le jeu comme à son habitude, surtout histoire de ne pas encaisser dès les premières minutes comme contre le Beerschot. C'est pourtant ce qui arrive, mais le but des Malinois est annulé.

Dans la foulée, ce sont bien les hommes de Clement qui ouvrent le score par Okereke, bien servi par Vormer. Les Malinois sont un peu sans défense et si Bruges n'a pas énormément d'occasions il a la main mise sur la première demi-heure.

Mais que dire de la deuxième? Il y a une vrai différence entre les deux équipes et cela se voit au score. Badji et Diatta plantent le deuxième et le troisième but, la rencontre devient une promenade de santé. Okereke s'offre lui un doublé juste avant la fin du premier acte (4-0).

Après la pause de 15 minutes, Clement aligne Horvath, Sobol, Mitrovic, Van der Brempt, Voet, Schrijvers, Vanaken, Van den Keybus, Krmencik, Dennis en Openda.

Il y a moins d'occasions dans cette rencontre, mais Bruges continue de contrôler les débats. Openda se crée bien une belle occasion mais le gardien adverse sauve les meubles. Il ne pourra cependant rien à la 107ème minute face au même Openda (5-0). Vanaken donne au score son allure définitive sur penalty (6-0).

Le Club Bruges s'impose donc calmement pour sa troisième rencontre amicale cette saison. Après une victoire contre OHL et un nul contre le Beerschot, les Brugeois ont montré qu'ils étaient rôdés et qu'ils étaient prêts pour affronter l'Antwerp en finale de la Coupe le 1er août prochain. Le 18 juillet Bruges retrouvera La Gantoise pour une autre rencontre amicale.