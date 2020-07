Le Club de Bruges et Siebe Schrijvers s'éclatent encore en amical

Un week-end à deux victoires pour le Club de Bruges qui prépare à merveille sa finale de Coupe de Belgique.

Avec un onze complètement changé par rapport à celui aligné samedi contre le LOSC, le Club de Bruges recevait le FC Knokke, pensionnaire de National 2, ce dimanche. Deux équipes différentes, mais un résultat similaire: les Brugeois n'ont laissé aucune chance à leur adversaire du jour.

Avec un homme dans tous les bons coups: déjà buteur, samedi, Siebe Schijvers s'est offert un doublé et un assist. Les jeunes Cisse Sandra (16 ans!) et Noah Aelterman (19 ans) et Michael Krmencik ont parachevé le travail pour offrir un score de forfait aux Blauw en Zwart (5-0).