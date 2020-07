Philippe Clement prépare la finale de la Coupe: "Il y a un réel stress avec le Coronavirus"

Ce samedi, l'Antwerp et le Club Bruges se disputeront la finale de la Coupe de Belgique. Un doublé pour le Club, le troisième de son histoire, ou un titre pour le Great Old, le premier depuis 28 ans? Faites vos jeux.

Ce samedi, l'Antwerp et le Club de Bruges se disputeront la finale de la Coupe de Belgique. Les Brugeois pourraient, pour la troisième fois de leur histoire, faire le doublé. "C'est ce que nous voulons et nous y travaillons", a confié Philippe Clement au micro de Sporza. "Mais le Coronavirus crée un réel stress".

C'est dommage de disputer cette finale dans un stade vide

Le gardien des Gazelles s'explique: "Ce mercredi, les joueurs seront testés. Si un joueur a un test positif, il ne pourra pas jouer cette finale. C'est stressant pour eux, car ils travaillent pour cette finale et ce doublé depuis un an."

Cette finale aura aussi un goût particulier. Comme tout le monde le sait maintenant, elle se disputera à huis clos. "C'est compréhensible, mais c'est dommage de jouer dans un stade vide. Les deux clubs ont des supporters fantastiques et nos fans nous manqueront car ils nous apportent toujours quelque chose en plus. Nous allons devoir nous adapter aux circonstances et les joueurs devront apprendre à tirer le meilleur d'eux-mêmes."