Officiel : Les premiers tours de Coupe de Belgique reportés, pas de match en Flandres jusqu'au 25 août

Les trois premières journées de la Coupe féminine sont aussi reportées

L'URBSFA vient d'annoncer via un communiqué officiel que les premiers tours de Coupe de Belgique sont reportés à une date ultérieure. "En raison des mesures renforcées faisant suite au Covid-19 qui sont en vigueur en province d'Anvers, l'URBSFA a décidé, en concertation avec ses ailes régionales Voetbal Vlaanderen et l’ACFF ainsi qu'avec la Pro League, de reporter les 5 premières journées de la Coupe de Belgique 2020-2021 pour les hommes et les 3 premières journées de la Coupe féminine 2020-2021", peut-on lire.

Cette décision s'explique notamment par l'interdiction de joueur au foot en province d'Anvers suite au grand nombre de cas de coronavirus recensés. Le premier tour de Coupe de Belgique était programmé pour le week-end du 8 et 9 août tandis que celui de la Coupe féminine était programmé pour le week-end du 15 et 16 août. L'URBSFA communiquera très prochainement sur les dates de report de ces rencontres.

L'interdiction de jouer au football en Flandres a été officialisée par la fédération de football flamande. L'interdiction de la tenue de ces rencontres avaitune influence sur le bon déroulement des rencontres de Coupe de Belgique. Du côté wallon, aucune rencontre du mois d'août n'a encore été annulée.