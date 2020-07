Didier Lamkel Zé et deux gardiens de 20 ans dans la sélection d'Ivan Leko pour la Coupe

A deux jours de la finale de la Coupe de Belgique, Ivan Leko a retenu un groupe de 20 joueurs susceptibles de monter sur la pelouse du Stade Roi Baudouin.

C’est samedi que le Club de Bruges et l’Antwerp donneront le coup d’envoi de la saison 2020-2021, en disputant... le dernier match de la saison précédente. Une finale de Coupe particulière à laquelle pourrait participer Didier Lamkel Zé.

Ecarté depuis le début de la préparation, le Camerounais a réintégré le noyau A à l’entraînement cette semaine et il fait partie des 20 joueurs sélectionnés. Côté gardiens, Ivan Leko devra faire avec les moyens du bord, puisqu’il ne peut pas compter sur ses recrues (Jean Butez et Alireza Beiranvand). Le Croate Davor Matijas et le Belge Bill Lathouwers, tous deux âgés de 20 ans, se disputeront la place entre les perches.

Le groupe: Matijas, Lathouwers, Buta, Quirynen, Avadongo, Seck, Batubinsika, De Laet, Pius, Juklerod, Hongla, Haroun, Agbor, Refaelov, Rodrigues, Miyoshi, Lamkel Zé, Nsimba, Benson en Mbokani.