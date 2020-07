Refaelov en plein doute avant la finale: "Nous avons besoin de plus de qualités"

L'Antwerp est à quelques heures du premier rendez-vous sportif depuis la reprise de la saison. Cependant, le Great Old n'est pas dans une situation optimale et Lior Refaelov le sait.

L'été a été mouvementé du côté du Bosuil. Beaucoup de joueurs sont partis, tout comme l'entraîneur Lazlo Bölöni. Ivan Leko est arrivé, ainsi que quelques joueurs comme De Pauw, Boya ou encore Butez.

Cependant, pour Lior Refelov, d'autres éléments doivent encore arriver: "Nous avons encore besoin de plus de qualités pour gagner des rencontres", affirme l'Israélien dans Het Laatste Nieuws. "Il nous faudrait encore un attaquant, un milieu de terrain, un ailier et un défenseur. Nous manquons de qualités pour jouer comme Ivan le souhaite."

L'Antwerp est au-devant d'une saison compliquée, mais surtout d'un mois d'août diabolique: en plus de la finale de la Coupe de Belgique, le Great Old pourrait avoir les tours préliminaires de l'Europa League à disputer, en plus de rencontres face à La Gantoise, Malines ou encore l'Antwerp.