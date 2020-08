Junior Edmilson balaie les rumeurs : l'ancien Rouche prolonge au Qatar !

Edmilson était, comme à chaque mercato, cité dans plusieurs clubs belges. Mais l'ancien joueur du Standard de Liège a balayé les rumeurs d'une simple signature : celle au bas de sa prolongation de contrat à Al-Duhail !

Junior Edmilson (25 ans) en Pro League ? Ce ne sera (probablement) pas pour cet été : l'ailier belgo-brésilien, cité avec insistance à Bruges et à l'Antwerp, a balayé les rumeurs le renvoyant en Belgique en prolongeant avec son club qatarien, Al-Duhail, jusqu'en 2024. Edmilson a officialisé la nouvelle via ses réseaux sociaux, signant ainsi pour deux saisons de plus au Qatar. Un transfert sera désormais beaucoup trop cher pour les normes belges.