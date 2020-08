L'ex-Rouche Theate déçu : "Mais on gardera notre style de jeu"

Le Beerschot a pris ses trois premiers points, mais le reconnaissait : cet Ostende joue étonnamment bien. Arthur Theate, l'ancien joueur du Standard, regrette des erreurs de naïveté.

Le KV Ostende a subi un ravalement de façade total durant l'été et suite à la reprise du club. Le niveau de jeu était donc une inconnue, mais a surpris par sa qualité : du jeu au sol et de belles actions via les flancs. "On a montré de belles choses", soufflait Arthur Teate, qui a quitté le Standard cet été pour la Côte. "C'est le foot que le coach veut nous voir proposer".

Un jeu risqué, qui a permis à un Beerschot expérimenté d'en profiter. "Oui, il y a une part de risque, mais on va continuer dans cette voie, c'est la politique du club. On va toujours tenter de jouer au sol", affirme Teate. Mais le KVO s'est aussi mis dans le dur en encaissant dès la première minute : "Ca peut arriver. On ne va pas tout jeter pour un but encaissé. Ostende a joué un bon match et on va encore surprendre des gens", conclut l'ex-Rouche.