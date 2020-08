Jackson Muleka, l'un des plus grands talents d'Afrique : le Standard tient-il le nouveau Mbokani ?

Quel gros coup et quelle surprise de la part du Standard : Jackon Muleka, dont les débuts européens sont très attendus, va rejoindre Sclessin, qui accueille peut-être là son nouvel attaquant vedette.

Le nom de Jackson Muleka (20 ans) circule depuis de longs mois dans plusieurs clubs européens : en Belgique, où Anderlecht avait été cité, mais aussi à Lens et au LOSC. Un intérêt qui s'explique par la précocité du Congolais : meilleur buteur de Ligue des Champions africaine 2019-2020 (du moins à ce jour, l'édition n'étant pas encore terminée), il présente des statistiques très impressionnantes avec le TP Mazembe - un but tous les deux matchs, environ.

Certes, ces chiffres ne sont pas comparables avec ceux de Dieumerci Mbokani à l'époque, quand l'actuel meilleur buteur du championnat rejoint Anderlecht en ayant un ratio de presque un but par match pour les Corbeaux. Mais Muleka est probablement l'un des plus grands talents du football congolais depuis de longues années, et on connaît la tradition de réussites venues de RDC en Belgique - le Standard en ayant eu sa part, avec Christian Luyindama comme plus récent exemple.

Le double meilleur buteur du championnat congolais ne fera donc pas une Trésor Mputu, présenté par beaucoup comme l'un des attaquants les plus talentueux d'Afrique mais qui, de faux départ en faux départ, n'a jamais quitté le continent et aura été cité à plusieurs reprises au Standard, annonçant même sa signature chez les Rouches en 2009.

Le talent de Jackson Muleka se montrera bel et bien au public belge, sauf improbable retournement de situation. Le Standard, auquel il manquait peut-être un peu de profondeur au poste d'attaquant, a peut-être réussi l'un des coups les plus inattendus et excitants de ce mercato. Vivement qu'on puisse juger sur pièces ...