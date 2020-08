Un Brugeois l'assure: "Je resterai un joueur de Bruges"

En pleine période des transferts, certains joueurs pourraient avoir la tête ailleurs ou pourraient tenter de se mettre en vitrine pour obtenir un transfert. Ce n'est pas le cas de ce titulaire de Bruges.

Krepin Diatta est en pleine forme. Le double buteur de ce dimanche a montré son talent sur la pelouse du Kehrweg et il se pourrait que certains clubs se montrent intéressés par ses services. Mais le Sénégalais est clair: son avenir est au Jan Breydel.

"Je ne regarde pas les autres clubs, je suis un joueur de Bruges et je le resterai cette année. Je me sens bien à Bruges. J'ai la confiance de tout le monde ici: le staff, les joueurs et les supporters. Tout le reste, je ne m'en occupe pas."

Voilà qui a le mérite d'être clair, surtout qu'il y a un paramètre important cette saison pour l'ailier: "Je préfère jouer la Ligue des Champions. C'est une compétition incroyable".