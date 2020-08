Willem II attend un gros chèque pour laisser filer Mike Trésor Ndayishimiye

Courtisé par plusieurs clubs en Belgique, Mike Trésor Ndayishimiye ne devrait pas être autorisé à partir pour moins de 7 millions d'euros.

Formé à Anderlecht et auteur d'une bonne saison aux Pays-Bas (27 matchs, 12 buts, 6 assists), Mike Trésor Ndayishimiye serait dans le viseur de plusieurs clubs belges en cette période de transferts. Parmi les formations intéressées par son profil, le Standard de Liège et La Gantoise seraient même passés à l'action et auraient tous deux transmis une offre pour le milieu offensif de 21 ans.

Néanmoins, il faudra se montrer généreux pour convaincre Willem II de lâcher son joueur. En effet, d'après nos informations, la formation d'Eredivisie souhaiterait faire de l'ancien Mauve la plus grosse vente de son histoire. Par conséquent, il faudra sans doute payer une indemnité supérieure à 7 millions d'euros pour s'attacher les services du natif de Lembeek, le précédent record du club étant le transfert d'El Hamdaoui vers l'AZ Alkmaar en août 2007.

Pourtant, les exigences financières du club de la ville de Tilbourg semblent démesurées lorsque l'on voit que la valeur marchande du joueur est aujourd'hui estimée à 3,6 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Il reste désormais à savoir si un club de Pro League sera prêt à investir cette somme sur le numéro 21.