Adrien Trebel, intransférable ? "Je ne suis pas l'entraîneur du PSG !"

De paria à titulaire (apparemment) indiscutable : Adrien Trebel a fait du chemin. Mais l'ancien capitaine du RSC Anderlecht a longtemps été cité sur le départ. Est-ce inimaginable aujourd'hui ?

Adrien Trebel compte trois titularisations sur les trois dernières rencontres : c'est déjà ... autant que sur la saison 2019-2020 (4 matchs, 3 titularisations seulement), et pour un bilan bien différent (1 but, 2 passes décisives). L'ex-capitaine du RSCA et du Standard de Liège renaît : si l'on occulte son tacle assassin, son match face à Mouscron était dynamique et réussi, et son titre d'homme du match à Ostende est indiscutable.

"Le chemin fut long", soufflait-il après le match au micro d'Eleven Sports, et on ne peut que plussoyer. À plusieurs reprises, Trebel semblait proche de baisser les bras : relégué en tribunes, traité comme un paria alors que des joueurs de moindre qualité évoluaient à son poste, il aurait pu rejoindre une destination exotique (on le citait en Arabie Saoudite, en Égypte) et est même passé de quelques minutes à côté d'un retour à Nantes l'été passé.

Intransférable ?

Adrien Trebel semble désormais inamovible. Plus d'impact et d'activité que Peter Zulj, plus d'efficacité et de punch qu'Albert Sambi Lokonga : le Français ne devrait plus sortir du 11 pour le moment ... sauf en cas de départ ? "Je n'y ai même pas pensé. Avec ce mercato prolongé, c'est un peu particulier. Je me contente juste d'être heureux qu'il soit là pour amener son expérience à nos très jeunes joueurs", confesse Vincent Kompany.

Car en cas de très grosse offre et d'envie de départ de la part de Trebel malgré son retour en grâce, le RSCA risque de devoir s'incliner. "Intransférable ? Mais quel coach d'Anderlecht ces 20 dernières années a pu parler d'un joueur comme étant intransférable (rires) ? Si j'étais le coach du PSG, je vous dirais ça, mais je suis entraîneur d'Anderlecht", plaisante Kompany.