Voici notre équipe de la semaine pour la 4ème journée de Pro League

Comme chaque semaine, nous vous offrons l'équipe de la semaine en Jupiler Pro League. Pour cette quatrième journée, le Standard est en force.

Gardien

Dans les buts, nous avons choisi Arnaud Bodart. Impeccable sur sa ligne et dans ses sorties, le gardien liégeois a gardé la tête de son équipe hors de l'eau avant le deuxième but des rouches par Lestienne. Malgré le large score, il a une partie prenante dans la victoire des siens..

Défense

Dorian Dessoleil devient un habitué de notre équipe de la semaine. A ses côtés, on retrouve un Ostendais qui a livré une grosse prestation contre Anderlecht: Theate. Le troisième larron de cette défense est Sascha Kotysch (OHL).

Milieu de terrain

Le milieu de terrain de cette quatrième journée est bien fourni. Mercier, avec ses deux buts, y prend bien évidemment place, tout comme Trebel (un but et une passe décisive). Mais le roi cette semaine, c'est Nicolas Raskin et ses deux passes décisives.

Sur les flancs, à droite nous retrouvons un joueur de Courtrai: Gilles Dewaele. Sur le flanc gauche, honneur à un autre joueur du Sporting de Charleroi: Gholizadeh.

Attaque

Selemani, Nicholsson, Dennis, N'Dri...il y avait le choix ce week-end. Mais notre choix s'est porté sur un rouche: Maxime Lestienne, qui a été important dans la victoire du Standard. L'autre pointe est Youssouph Badji: ce dernier est en train de résoudre les problèmes offensifs de Bruges.