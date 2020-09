Diables Rouges: c'est officiel et c'est une mauvaise nouvelle

C'est officiel: la rencontre des Diables Rouges face à la Côte D'Ivoire se jouera à huis-clos. C'est ce que l'UEFA a fait savoir à l'Union Belge ce mardi.

Depuis le retour des rencontres internationales, l'UEFA n'a pour le moment jamais autorisé la présence des spectateurs dans les tribunes. Pour le mois d'octobre, c'est non. Il reste à espérer que les rencontres de novembre puissent se jouer devant des spectateurs.

Unfortunately, UEFA has decided that we aren't allowed to welcome you back in the stadium 🏟 Fingers crossed for November! 🤞 pic.twitter.com/bpsB0zEZI5