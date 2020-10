Kompany explique le départ de Doku : "Le club n'a pas le choix actuellement"

Jérémy Doku n'est plus un joueur d'Anderlecht. L'officialisation n'est pas tombée, mais Vincent Kompany a évoqué le sujet en conférence de presse et a expliqué la décision du club.

Vincent Kompany était naturellement frustré au moment d'évoquer le sujet de Jérémy Doku, qui va rejoindre le Stade Rennais et devenir le transfert sortant le plus lucratif du RSCA. "Sportivement, je suis naturellement déçu de ce départ. Mais nous voulons faire progresser le club dans son ensemble, et je comprends pourquoi il est nécessaire de vendre Doku dans ces conditions", explique le coach anderlechtois.

"Notre objectif est de nous battre pour le top et de redevenir un grand club, mais actuellement, le club n'a pas le choix : pour revenir au top, il faut prendre ce genre de décisions difficiles. Le but est qu'à l'avenir, le RSCA puisse refuser ce genre d'offres et garder les talents qui arriveront", continue Kompany. Car l'objectif est toujours de faire de Neerpede le centre du projet : "Nous avons la chance d'avoir une pépinière incroyable. D'autres talents arrivent et rendront les supporters heureux".

Quid d'un remplaçant ?

L'argent obtenu suite à cette vente (plus de 25 millions d'euros) peut-il servir à trouver un remplaçant à Doku ? "Le remplacer ne se fera pas via le mercato mais via la progression des joueurs du noyau, comme Verschaeren ou d'autres qui arrivent. II n'y aura pas d'autre Doku mais des profils différents", déclare Vincent Kompany. "C'est une situation difficile, évidemment, mais c'est ce par quoi le club doit passer actuellement".