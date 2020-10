Le Beerschot retombe les pieds sur terre : "Oublier ce match le plus vite possible"

Le Beerschot a subi sa pire défaite de la saison à la Ghelamco Arena.

"Nous devons oublier ce match le plus vite possible", déclarait le capitaine du Beerschot Mike Vanhamel, qui a dû se retourner à cinq reprises.

Après son début de saison canon, le Beerschot, retombe un peu les pieds sur terre après la claque reçue contre La Gantoise : "C'est le pire scénario pour un gardien de but. Je n'ai pas été capable de faire la différence à aucun moment aujourd'hui, j'ai coulé avec toute l'équipe et porte donc autant de responsabilité", confiait Vanhamel après la rencontre.

Des Buffalos efficaces

"Yaremchuk et Depoitre, ce n'est pas rien", poursuivait le capitaine Anversois. "Ils ont été extrêmement efficaces. Nous sommes passés à côté de notre match mais je pense que nous pouvons revendiquer le mérite d'avoir continué à jouer au football et à attaquer malgré le score."

Selon Vanhamel, les changements apportés à l'équipe pur le match ne sont pas une excuse : "Gand est et restera une équipe de qualité : deux occasions, deux buts. Nous avions déjà été avertis contre Waasland-Beveren, et même là, nous avons rapidement marqué deux buts. Mais on ne peut pas comparer Gand et Beveren, avec tout le respect."