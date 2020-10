Le Standard prêt à recevoir le favori sur son nouveau terrain : "Nous ne sommes que de modestes outsiders face à cette équipe brugeoise"

Match au sommet ce samedi soir entre le Standard de Liège et le Club de Bruges lors neuvième journée de Jupiler Pro League. Le troisième (17 points) reçoit le deuxième (18 points) à Sclessin.

La victoire rouche lors du derby wallon a provoqué un déclic. "Cela va donner plus de confiance aux joueurs. Nous étions à la recherche d'un match complet contre un adversaire de qualité. Les joueurs ont pris conscience de leur niveau et l'objectif est de continuer sur cette lancée. La trêve internationale a-t-elle coupé notre élan ? Non, cela a permis de faire souffler certains", a précisé Philippe Montanier en conférence de presse.

Le Standard est prêt à recevoir le Club de Bruges ce samedi soir. Un duel opposant les deux meilleures équipes actuelles du championnat ? "Bruges, oui ! Nous, je ne sais pas. Le Club est le champion en titre et est le favori concernant sa succession. Trois fois champion ces cinq dernières années...Nous ne sommes que de modestes outsiders face à cette équipe brugeoise", a souligné le technicien français.

Le technicien français a souligné la force de son futur adversaire. "Bruges possède des joueurs de très haut niveau à presque chaque ligne. Ils possèdent également beaucoup d'expérience. C'est probablement l'équipe la plus constante et la plus prête du championnat. Ils restent sur cinq victoires d'affilée. Il faudra les inquiéter et s'imposer chez nous", a expliqué le technicien français.

La pelouse de Sclessin a été remise à neuf durant cette trêve internationale. "Nous allons effectuer un petit réveil musculaire là-bas pour prendre nos marques avec ce nouveau terrain. Les dirigeants ont pris une sage décision, la pelouse était vraiment un souci. À long terme, si nous voulons proposer un jeu de qualité, il faut un bon terrain et les dirigeants ont fait un gros effort. Le staff et les joueurs ont apprécié", a conclu Montanier.