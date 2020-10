Le Cercle battu par plus fort à Charleroi: "L'un des équipes les plus fortes qu'on a croisé cette saison"

Privé de plusieurs cadres au Mambourg, le Cercle de Bruges a tenu tête à Charleroi pendant une mi-temps, avant de courber l'échine. "Et il n'y a rien à y redire", pour Paul Clement.

Pourtant, le Cercle de Bruges pourrait afficher quelques regrets après sa défaite au Mambourg. Car les Brugeois ont eu deux très belles occasions avant que les Zèbres n'ouvrent le score.

Le premier but? "On ne s'en est jamais remis"

Mais Ali Gholizadeh a défloré le marquoir en début de seconde période et, ensuite, le Sporting de Charleroi a déroulé. "On a une belle occasion en tout début de deuxième période. Sur le contre, c'est Charleroi qui marque. Et on ne s'en est jamais remis", analyse le coach du Cercle.

Mais Paul Clement insiste: malgré les occasions, la meilleure équipe a gagné. "Sur l'ensemble du match, il n'y a rien à dire: Charleroi mérite sa victoire. C'est l'une des meilleures équipes contre qui on a joué depuis le début de saison. Ils sont capables de jouer court ou d'allonger. Ils jouent avec beaucoup d'intensité et d'agressivité. Et ce soir, ils ont été meilleurs que nous, même si on a eu de belles occasions."