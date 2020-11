Courage, Zinho : le capitaine du Standard déjà face au plus grand défi de sa jeune carrière

Le verdict est tombé et sans surprise, il est terrible : Zinho Vanheusden ne jouera plus cette saison, victime d'une nouvelle rupture des ligaments du genou, cette fois à l'autre genou.

Il y a des images qu'on aurait aimé ne jamais voir, et surtout entendre : celles de Zinho Vanheusden se tordant de douleur sur la pelouse de Sclessin, hurlant comme une âme en peine, après s'être rompu les ligaments du genou droit. Trois ans après avoir déjà subi une blessure comparable à l'autre genou, le jeune défenseur central replonge dans le même cauchemar, comme frappé par une malédiction que le Standard de Liège se serait attirée récemment : après Merveille Bokadi et Noë Dussenne en 2019, un nouveau Rouche s'est "fait les croisés", selon l'expression consacrée. Et les superstitieux vont finir par demander à refaire le gazon de Sclessin.

Dans ces circonstances malheureuses, il est naturellement tentant d'en vouloir à la terre entière : à Makhtar Gueye, qui ne s'est pas arrêté et a scoré son but malgré les cris de douleur de Vanheusden ; peut-on lui en vouloir, dans le feu de l'action ? À Lawrence Visser, qui aurait sifflé trop tard, sans prêter attention à ces mêmes cris ; aux joueurs du KV Ostende dans leur ensemble, plus concernés par le but annulé avant de réaliser la gravité de la situation. Aux médias, certains ayant insisté sur les cris glaçants du joueur du Standard, voire fait preuve d'une certaine maladresse dans la couverture de l'événement.

Difficile, cependant, de pointer un coupable du doigt si ce n'est le mauvais sort. Et plutôt que les hurlements de Zinho, on préférera retenir le beau geste de Kostas Laïfis, immortalisé par les photographes au moment de la sortie du capitaine sur civière ; on préférera retenir les marques de soutien en provenance de supporters carolos, anderlechtois, brugeois, bien plus nombreux que les abrutis (n'ayons pas peur des mots) se réjouissant.

Zinho Vanheusden reviendra

Le pronostic préliminaire est celui qu'on émet habituellement en cas de rupture des ligaments : 6 à 8 mois d'absence. Ce verdict est bien souvent optimiste, sauf chez quelques forces de la nature comme Zlatan Ibrahimovic, et ne prend quoi qu'il en soit pas en compte le lent retour aux entraînements et au rythme de match. Dans le cas d'un joueur aux antécédents tels que ceux de Vanheusden, un retour anticipé paraît inenvisageable.

Pourtant, et même si cette saison (et l'Euro 2020 qui y succède) sont d'ores et déjà à oublier pour le Standardman, le pessimisme ne doit pas être de mise. Le Diable Rouge a ainsi déjà traversé l'enfer avec une absence de presque un an, et est finalement revenu à son meilleur niveau ; cette nouvelle blessure, qui plus est, n'est pas une rechute de celle subie à l'autre genou, ce qui aurait fait craindre le pire. Plutôt qu'une preuve de fragilité particulière, on peut y voir un coup du sort qui aurait pu arriver à n'importe quel joueur mal retombé au vu de l'angle terrible pris par la jambe de Vanheusden.

Revenir aussi fort sera un défi, peut-être d'ores et déjà le plus grand de la jeune carrière de Zinho Vanheusden, qui a perdu un an de progression à l'époque et peut s'attendre au même délai cette fois. Courage, Zinho ...