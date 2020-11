Soulagés mais pas totalement rassurés

Philippe Clement a laissé tomber sa tournante et bien lui en a pris puisque Bruges a retrouvé le chemin de la victoire en Pro League après un mois d'attente. Tout n'est pas rose pour autant.

Après la défaite face à Dortmund, on s'attendait à une équipe de Bruges différente dans la mentalité, afin d'éviter la mauvaise surprise du côté d'Ostende. Il y en a eu, mais pas dans le score final.

La première surprise, c'est que Clement a aligné exactement le même onze que lors de la réception de Dortmund en milieu de semaine. Le coach de la Venise du Nord a pourtant insisté en long et en large sur la possibilité de faire tourner son noyau lorsque son équipe allait jouer tous les trois jours.

La deuxième surprise, c'est le début de match des Gazelles: dominés, pressés, mis en difficultés, les Brugeois ont du mal à ressortir le ballon. Simon Mignolet doit d'ailleurs sauver les meubles à plusieurs reprises. De l'autre côté du terrain, Dennis essaie mais est maladroit... et parfois un peu trop égoïste. Pourtant, sur un corner joué en deux temps, Vormer trouve la tête d'un Rits esseulé pour l'ouverture du score (32', 0-1).

Le plus dur est fait... enfin normalement puisque 6 minutes plus tard, un Gueye puissant et malin se joue de Deli dans le rectangle et ajuste Mignolet (38', 1-1). Cette égalisation est totalement méritée pour des côtiers entreprenants.

La deuxième période est disputée. Les deux équipes sont organisées et ont des occasions. Ostende tout d'abord, à plusieurs reprises, et avec à nouveau un Mignolet appliqué même sur les frappes détournées. Pour Bruges ensuite, qui termine mieux la rencontre, encore plus après l'expulsion de Bataille pour deux cartons jaunes. Hubert sauve son équipe devant De Ketelaere, mais il ne pourra rien sur une frappe de Diatta à l'entrée du rectangle (81', 1-2). Badji, servi sur un plateau par Vanaken, donne au score son allure définitive (90', 1-3).

Bruges prend donc les trois points et c'est une première depuis le 4 octobre, date de la victoire face à Anderlecht. Ces trois points ne sont pas tombés du ciel mais la pièce est tombée du bon côté à certains moments de la rencontre mais surtout ils ont pu compter sur un excellent Mignolet dans les buts. Cette victoire fait cependant du bien aux Brugeois qui retrouvent a tête du championnat avec le même nombre de points que Charleroi.