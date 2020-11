Shamar Nicholson a manqué aux Zèbres: "C'est le lot de toutes les équipes"

Le Jamaïcain n'a pas pu rentrer en Belgique à temps pour la rencontre de dimanche contre La Gantoise.

Testé positif au Covid-19 la semaine dernière avec sa sélection, Shamar Nicholson est resté coincé en Arabie Saoudite et n'était donc pas disponible pour la rencontre de dimanche contre La Gantoise.

Et sa présence physique a sans doute manqué aux Zèbres. "Shamar a prouvé qu'il était un joueur important pour nous. Quand il commence ou quand il monte au jeu, il nous aide, mais on n'a pas d'influence là-dessus et je suis content de travailler avec ceux qui sont là", tempère Karim Belhocine.

Il faut d'ailleurs "apprendre à vivre avec ces absences" pour le coach du Sporting de Charleroi. "C'est le lot de toutes les équipes dans cette saison spéciale. Gand avait, par exemple, trois attaquants sur la touche ce week-end. Mais, bien sûr, on aimerait très vite revoir les blessés et les absents."