Charleroi n'a pas fait le poids face à Eupen : "Nous avions cette détermination de prendre les trois points"

L'Ivoirien âgé de 23 ans avait rejoint les Pandas cet été en provenance du club tunisien US Monastir.

Emmanuel Agbadou fait son trou à Eupen et vient de réaliser deux très bonnes prestations de suite contre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi. "Je me sens très bien. Lorsque je suis arrivé, j'ai été bien accueilli. Les joueurs expérimentés m'ont pris sous leur aile et m'ont aidé. Nous formons une véritable famille", a souligné le joueur âgé de 23 ans avant d'évoquer la Jupiler Pro League.

"Je suivais déjà le football belge depuis longtemps. Il y a une belle évolution avec beaucoup de rythme et de joueurs techniques. Ça devient plus compliqué et toutes les équipes se valent quasiment", souligne le défenseur central qui s'est vite adapté. "J'ai des objectifs personnels. Je n'ai pas l'habitude de rester longtemps sur le banc, donc je fais tout pour être titulaire. Je travaille deux fois plus afin que le coach me donne ma chance. Je lui ai d'ailleurs dit en arrivant, que je n'étais pas là pour m'asseoir sur le banc. Il a m'a répondu que ce serait très compliqué et que je devrai me battre", a précisé l'Ivoirien.

Eupen a livré une très belle prestation contre Charleroi ce vendredi soir. "Nous avions cette détermination de prendre les trois points. Cela fait un moment que nous sommes sur une bonne lancée. Déjà Genk lors de la défaite 4-0. Un score qui ne reflète pas la rencontre évidemment, nous avions été bons. Nous nous sommes fixés des objectifs avant la trêve hivernale et nous voulons les remplir. Nous voulons engranger le plus de points possibles", a-t-ajouté.

Face au Standard, les Pandas n'étaient pas parvenus à tuer la rencontre et avaient vu les Rouches arracher un nul miraculeux. Face aux Zèbres, ils n'ont pas fait la même erreur. "Il manquait cette concrétisation devant les buts, nous y sommes parvenus aujourd'hui. Et nous avons assuré derrière aussi. Cette victoire va nous donner de la confiance pour la suite", a conclu Agbadou.