Philippe Montanier : "Nous sommes dans le dur"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a chuté à Sclessin lors de la réception de Mouscron (0-1) lors de la dix-septième journée de Pro League. Le matricule 16 vient d'essayer une troisième défaite de suite en championnat.

Avec cette défaite contre Mouscron, le Standard de Liège s'enfonce un peu plus dans la crise. Le matricule 16 est dans le dur après ce septième match de suite sans victoire. Les Rouches ont encore manqué d'efficacité ce week-end et le paient. "Nous avons bien débuté avec des opportunités, puis nous nous sommes faits suprendre sur un contre. Nous avons ensuite mal démarré la seconde période. Mais ce dimanche, nous avons eu plusieurs moments clés, à savoir les sorties sur blessure d'Obbi (Oulare) et de Noë (Dussenne), un but refusé et quelques grosses opportunités manquées. Si nous étions parvenus à égaliser, je pense que nous aurions pu renverser le match", a confié Philippe Montanier en conférence de presse.

Le coach des Rouches n'a pas cherché d'excuses après cette nouvelle déconvenue. "L'efficacité n'est toujours pas là et il faut continuer de travailler et d'insister. Nos attaquants doivent retrouver la confiance devant les cages adverses. Nous sommes dans le dur. La déception, la frustration et l'abatement sont là. Cela fait partie du métier mais il faut rebondir. Je ne suis pas inquiet concernant l'état d'esprit et l'aspect mental. Les joueurs ont à nouveau démontré leur volonté mais certains sont émoussés et en-dessous de leur niveau", a souligné le technicien français.