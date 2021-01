Officiel : le RSCA annonce la prolongation d'Hannes Delcroix

C'est l'un des symboles de la formation et du projet anderlechtois cette saison : Hannes Delcroix a prolongé son contrat au RSCA.

Hannes Delcroix (21 ans) est désormais lié au RSC Anderlecht jusqu'en 2024, a annoncé le club. Une belle récompense pour le défenseur central, formé à Neerpede et qui s'est imposé cette saison comme l'un des piliers de l'axe mauve. Depuis le 18 octobre dernier contre OHL, Delcroix n'a plus quitté le 11 de base. Il compte 12 matchs cette saison en Pro League, après avoir fait ses armes la saison dernière en Eredivisie du côté du RKC Waalwijk.

"Je voulais du temps de jeu et j'ai donc été en chercher ailleurs, et je sentais qu'après cette saison au RKC, j'avais franchi des étapes et j'étais prêt à m'imposer dans l'équipe A d'Anderlecht. J'ai reçu ma chance", se réjouit Delcroix, qui a également découvert les Diables Rouges en 2020. "Le meilleur moment de ma carrière", estime-t-il.