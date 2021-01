Vincent Kompany évoque le retour de Franky Vercauteren en Pro League: "Très content pour lui"

Quelques mois après avoir cédé sa place à Vincent Kompany, le Petit Prince du Parc est de retour en Pro League. Une nouvelle qui réjouit Vincent Kompany.

Après avoir épaulé Vincent Kompany durant près d'un an à Anderlecht, Franky Vercauteren avait laissé la place. Il est désormais de retour en Pro League et l'ancien Cityzen est très heureux de le retrouver. "Je suis très content pour lui. Je n'ai pas oublié que c'est l'homme qui m'a accompagné quand je sortais de l'Académie et qui était à mes côtés quand j'ai fait mes premiers pas en tant qu'entraîneur", note Vincent Kompany.

"C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je serai encore plus content pour lui si nous pouvons rester quelques points devant eux au classement", sourit encore l'entraîneur du Sporting, qui va tenter d'amener les Mauves en playoffs 1 et qui retrouvera Franky Vercauteren le 2 avril, à l'occasion du déplacement des Mauves au Bosuil.