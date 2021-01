Franky Vercauteren: "Le Soulier d'Or? Un succès collectif"

Franky Vercauteren insiste: son Soulier d'Or, Lior Refaelov ne l'a pas gagné tout seul.

Mercredi soir, après neuf ans et demi sur les pelouses belges, Lior Refaelov a été sacré meilleur joueur de l'année 2020 en Pro League. Mais son nouveau coach insiste: c'est un trophée qu'il n'a pas remporté tout seul. "On ne peut pas gagner un Soulier d'Or seul. Il faut des coéquipiers pour vous aider", analyse Franky Vercauteren, cité par Het Laatste Nieuws.

D'ailleurs, le nouvel entraîneur du Great Old espère que Lior Refaelov tournera rapidement la page. "C'est déjà du passé", insiste-t-il. Même s'il espère que ce trophée individuel pourra aider son groupe à faire oublier la lourde défaite subie à Malines. "J'espère que l'on pourra profiter de la confiance que cela apporte. C'est un succès collectif, mais nous devons désormais voir plus loin", conclut-il.

Et "plus loin", c'est un important déplacement et prestigieux à La Gantoise, qui sera le premier match post-Soulier d'Or de Lior Refaelov, mais aussi le premier match de Franky Vercauteren sur le banc de l'Antwerp.