Officiel: Siebe Schrijvers transfert le plus cher de l'histoire d'OHL

Devenu second couteau à Bruges, le milieu offensif débarque au King Power Stadium.

Après l'arrivée de l'ancien champion d'Angleterre Andy King, OHL s'offre un deuxième gros transfert cet hiver. Siebe Schrijvers arrive en provenance du Club de Bruges, où il n'avait presque plus voix au chapitre cette saison.

Le milieu offensif belge, ancien Diablotin, a signé un contrat de trois ans et demi à OHL et devient le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club louvaniste: selon Het Laatste Nieuws, la direction louvaniste a déboursé deux millions d'euros pour s'attacher ses services.