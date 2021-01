Après Antoine Colassin, un autre Anderlechtois pourrait être également prêté

Le joueur était à nouveau en tribune mardi soir lors de la victoire contre Charleroi.

Alors qu''Antoine Colassin devrait être prêté à Zulte Waregem jusqu’en fin de saison, Mustapha Bundu aurait lui aussi été placé sur la liste des prêts potentiels sans option d’achat, selon Sudpresse.

L'ancien joueur d'Aarhus, acheté un peu moins de 3 millions l’été passé, doit engranger du temps de jeu et cela risque d'être compliqué chez les Mauves. C'est pourquoi le club bruxellois, qui reste convaincu des qualités de son joueur, souhaite le prêter afin qu'il puisse poursuivre sa progression et revenir ainsi plus fort et aguerri cet été.