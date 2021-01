Voici notre équipe type de la semaine

Plusieurs joueurs se sont illustrés de la meilleure des manières en ce milieu de semaine.

Gardien

Cette semaine encore, Simon Mignolet a été d'une grande utilité au Club de Bruges lors de la victoire contre le KV Ostende. Il a contribué à assurer les trois points via plusieurs arrêts décisifs et un penalty arrêté.

Défenseurs

Menno Koch a été l'auteur d'une solide prestation avec Eupen et y est même allé de son but. Noé Dussenne monte en puissance du côté du Standard et y a pris une toute autre ampleur. Auteur d'une très belle reprise, c'est lui qui a mis les Rouches sur orbite lors de leur victoire totale à Malines. Jhon Lucumi a été énorme lors du partage contre La Gantoise et c'est en partie grâce à lui que les Buffalos ne l'ont pas emporté alors qu'ils étaien en supériorité numérique depuis la 13e minute.

Milieux

Xavier Mercier a encore régalé du côte d'OHL et le Français, auteur d'un doublé, a oinscrit le but de la vicroire dans les arrêts de jeu contre Zulte. Selim Amallah retrouve ses sensations et a encore marqué cette semaine. Ruud Vormer a encore été à la baguette en distillant deux passes décisives contre Ostende où un certain Maxime D'Arpino s'est à nouveau distingué. Anouar El Hadj a été l'homme du match du côté d'Anderlecht lors la large victoire contre Charleroi.

Attaquants

Yuma Suzuki a prouvé avec deux buts qu'il est en grande forme au STVV, tandis que Smail Prevljak n'arrête pas d'empiler les buts chez les Pandas.