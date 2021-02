Nmecha défendu par Kompany : "Si Dost ne marquait pas, on le regarderait différemment aussi"

Lukas Nmecha est imperturbable du point de penalty, mais peine de plein jeu cette année. Vincent Kompany a défendu son attaquant.

Lukas Nmecha n'a pas débloqué son compteur "de plein jeu" pour l'année 2021 ce dimanche face au RSC Anderlecht ; un but est un but, mais l'attaquant de pointe des Mauves semble à la peine pour se procurer des occasions autrement que depuis le point de penalty depuis quelques matchs. Un malaise Nmecha, un joueur mal servi, un manque de confiance ... ? "Nous avons affronté des adversaires qui ferment plus le jeu", relativise Kompany. "C'est plus serré et Nmecha a moins d'espaces".

Pour l'entraîneur du RSCA, les buts qui ne tombent pas font que les observateurs jugent Nmecha plus sévèrement. "Si demain, il marque, il sera regardé autrement. Prenez l'exemple de Bas Dost à Bruges : s'il ne marquait pas, il serait jugé différemment aussi". Et Kompany de pointer également l'importance des qualités de Nmecha du point de penalty : "À la 93 et sur un terrain devenu marécageux, il a gardé son calme pour tirer son tir au but, ce n'est pas rien".