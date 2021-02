Cinq choses à savoir sur Stipe Radic, la dernière recrue du Beerschot

Stipe Radic est la dernière recrue du Beerschot. Arrivé en provenance de l'Hajduk Split, il s'apprête à découvrir la Pro League. Qui est-il ?

Ce lundi, le Beerschot a achevé son mercato hivernal en bouclant l'arrivée de Stipe Radic, en provenance de l'Hajduk Split. Le défenseur croate s'est engagé avec les Mannekes jusqu'en juin 2023. Voici cinq choses à savoir pour mieux connaître le joueur.

Le Beerschot a sorti le chéquier

Pour s'attacher les services de Stipe Radic dans les dernières heures du marché des transferts, le Beerschot aurait consenti à payer une indemnité de transfert importante. D'après les chiffres de Transfermarkt, celle-ci s'élèverait à 450 000 euros. Il s'agirait donc du quatrième plus gros transfert de l'histoire du club d'Anvers.

L'Hajduk Split, un grand club européen

La nouveau défenseur des Kielse Ratten est arrivé en Belgique depuis l'Hajduk Split. Basé dans la ville de Poljud, ce dernier est le deuxième club le plus titré de Croatie, derrière celui de la capitale, le Dinamo Zagreb. À son palmarès, il compte 6 titres de champions de Croatie, 6 coupes nationales et 5 supercoupes.

40 capes avec la Croatie

Dans son pays natal, Stipe Radic est un espoir reconnu depuis plusieurs années. Le jeune joueur compte pas moins de 40 capes avec les catégories de jeunes de la sélection nationale croate. Sa dernière apparition remonte au 14 août 2018, avec les U19, contre l'Italie. Un match durant lequel il portait le brassard de capitaine.

Un vrai défenseur

Si le Beerschot a misé sur l'international espoir croate c'est pour renforcer son arrière-garde, et plus particulièrement sa défense centrale. Ça tombe bien, le défenseur de 20 ans semble être un véritable spécialiste du poste. Lorsqu'il a évolué avec le noyau A de l'Hajduk Split, il a systématiquement joué dans l'axe, le plus souvent au sein d'une défense à trois.

Un joueur à l'aube de sa carrière

Aujourd'hui, Stipe Radic reste un débutant dans le monde professionnel. Il a fait ses premiers pas dans l'élite du football croate il y a un peu plus d'un an. Sa première apparition date du 1er décembre 2019 contre l'HNK Rijeka, sa seconde du 2 février 2020. Cette saison, il a presque exclusivement évolué avec le noyau B, et n'est apparu que 15 minutes avec l'équipe première. Son transfert est donc un pari pour le Beerschot, celui de faire éclore un jeune talent dont le potentiel reste à exploiter.