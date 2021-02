Croky Cup : Genk peut remercier Paul Onuachu

Alors que Genk était tenu en échec par Saint-Trond à quelques minutes du coup de sifflet final, Paul Onuachu en a décidé autrement. Face aux Canaris, c'est lui qui a décidé du sort de la rencontre.

Une fois de plus, Genk s'en remet à Onuachu. Auteur d'une saison exceptionnelle en championnat, le buteur de 26 ans a encore fait la différence en Coupe de Belgique ce mercredi. En effet, grâce à son but en fin de rencontre, le club limbourgeois a validé son ticket pour le tour suivant, aux dépens de Saint-Trond.

À quelques minutes du coup de sifflet final, les deux équipes semblaient se diriger vers les prolongations. C'était sans compter l'intervention de Paul Onuachu. En fin de match (87ème), le Nigérian a inscrit le seul et unique but de la rencontre, pour donner la victoire à son équipe. Il s'agit de sa 23ème réalisation de la saison toutes compétitions confondues. Score final : 1-0 pour Genk.

Grâce à ce succès, acquis sur la plus petite des marges, Genk obtient sa qualification pour les quarts de finale de la Croky Cup. Le Cercle Bruges, le Standard et Eupen sont également qualifiées pour le tour suivant, tandis que le Club Bruges et l'Antwerp se disputeront leur place ce soir (coup d'envoi à 20h45).