Kompany ne se préoccupe pas des problèmes financiers : "Je ne veux pas pleurnicher"

Le bilan financier du RSC Anderlecht a été révélé, et ce n'est pas glorieux. Le club est encore loin d'être sorti de l'ornière, et Vincent Kompany le sait - mais ce n'est pas son domaine d'expertise.

Vincent Kompany a beau avoir un rôle central au RSC Anderlecht, le financier n'est pas son rayon : souvent présenté comme l'une des figures de proue du club, il veut surtout en être l'entraîneur, et rien que l'entraîneur. "J'ai arrêté ma carrière pour devenir entraîneur, et j'ai refusé de devenir actionnaire pour n'être qu'entraîneur. Je souhaite que tout soit clair pour tout le monde, et je ne suis pas responsable du volet financier", explique-t-il en conférence de presse ce mercredi, à la veille du 8e de finale contre l'Union Saint-Gilloise.

Les finances dans le rouge, si elles ne le laissent naturellement pas indifférent, ne sont donc pas une raison de se plaindre. "J'ai accepté, en devenant coach, de ne me plaindre à aucun moment de la situation du club et je ne vais pas commencer maintenant. Même si bien sûr, j'espère qu'il se passera bientôt quelque chose de positif pour l'avenir du club", reconnaît Kompany.

Éternel optimiste ?

L'ex-Diable Rouge semble en tout cas toujours optimiste. "Suis-je un éternel optimiste ? Peut-être, oui. Mais je suis aussi très conscient de la réalité de la situation. Je n'aime juste pas être assis ici à pleurnicher. Ca n'aide personne : pas moi, pas le club, pas les supporters", pointe Vincent Kompany.

"Moi, mon rôle, c'est de trouver des solutions dans un contexte qui ne le permet pas. De changer quelque chose au sein de la situation actuelle", continue-t-il. "Devoir vendre des joueurs à cause de cette situation ? C'est comme ça. Mon rôle est juste de travailler dans ce contexte".