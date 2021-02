Anderlecht n'a de nouveau plus vraiment droit à l'erreur face à Courtrai

Alors que le RSCA semblait avoir lancé une belle série, les Mauves se sont encore pris les pieds dans le tapis au Cercle de Bruges ... et ont même perdu leur place au sein du top 4, qu'on croyait plutôt confortable.

Il est décidément dit que la saison du RSCA ne sera pas de tout repos : chaque fois que les hommes de Vincent Kompany semblent mettre en place une série intéressante qui devrait les placer sur un chemin tranquille pour le top 4, une contre-performance vient tout gâcher. Cette fois, c'est le déplacement au Cercle qui a grippé la machine pourtant si fluide depuis plusieurs semaines.

Et alors que tout au long de la saison, Anderlecht pouvait se raccrocher à deux réalités - d'abord le fait qu'il restait beaucoup de matchs, ensuite que les autres concurrents au top 4 perdaient des points aussi, toutes deux commencent à être relatives. Pire : un candidat improbable, le KV Ostende, monte en puissance et présente un calendrier très favorable (Malines, Mouscron, Waasland et le Cercle encore à venir pour les Côtiers).

Pas le droit à l'erreur face à un KV Courtrai sur courant alternatif

L'avantage du RSC Anderlecht ce dimanche est le profil de son adversaire : pas vraiment concerné par la lutte pour le maintien, trop loin du top 8 pour en faire un objectif sérieux, les Kerels semblent se contenter de quelques belles prestations (contre Genk, en Coupe face au Standard, à Mouscron) et laissent filer leur saison sans réelle révolte. Une constante au KVK, que Luka Elsner doit encore tenter de changer. Perdre des points à domicile ce dimanche serait dévastateur alors qu'il ne reste que 6 matchs derrière ...

21/02/2021 13:30 Anderlecht - KV Courtrai 0-1 21/02/2021 16:00 Zulte Waregem - Standard 0-0 21/02/2021 18:15 KRC Genk - Beerschot - 21/02/2021 20:45 Antwerp - STVV -