Hein Vanhaezebrouck scalpe l'organisation de la Coupe: "C'est de l'amateurisme!"

Toujours bon client en conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck ne s'est pas retenu au moment d'aborder le quart de finale de Coupe de Belgique qui attend son équipe à Eupen, ce mercredi.

Comme lors des deux tours précédents, c'est sans assistance vidéo qu'auront lieu les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Incompréhensible pour Hein Vanhaezebrouck. "Je trouve cela un peu ridicule", explique le coach gantois, cité par Sporza.

"On se plaint que la Coupe de Belgique ne soit pas très populaire, on veut lui donner plus de valeur. Mais on arrive en quart de finale, toutes les rencontres ne sont pas retransmises et il n'y a pas assez de caméras pour avoir le VAR: c'est de l'amateurisme", argumente le T1 des Buffalos qui, après avoir éliminé Charleroi, devront se défaire d'Eupen dans une Coupe de Belgique qui, au vu de leurs résultats en championnat, est sans doute désormais leur objectif principal.