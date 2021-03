Gros coup dur pour Eupen et Rocky Bushiri

Le défenseur central avait quitté la pelouse du Kerhweg sur civière, sa saison est terminée.

Après Hannes Delcroix, Rocky Bushiri: c'est la journée des mauvaises nouvelles pour les jeunes défenseurs belges. Sorti sur blessure samedi après-midi contre OHL, le défenseur central des Pandas devrait ne plus rejouer.

Selon les informations de l'Avenir, Rocky Bushiri souffre d'un déplacement du ménisque, il sera absent trois mois et fait donc une croix sur la fin de saison. Prêté par Norwich fin janvier, après avoir passé la première partie de saison à Malines, Rocky Bushiri, qui avait joué (et marqué un but) deux matchs de Coupe, disputait, samedi, sa première rencontre de championnat avec Eupen depuis son retour au Kehrweg.