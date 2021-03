Karim Belhocine, "fier" de ses troupes

D'un point de vue comptable ce n'est qu'un point, mais mentalement le partage arraché

Le Sporting de Charleroi a pourtant eu du mal à rentrer dans sa rencontre, vendredi soir, contre le Club de Bruges. "Ils sont mieux rentrés que nous, ils gagnaient leurs duels, ils avaient envie. De notre côté, c'était plus mitigé, je ne sais pas si on a montré trop de respect envers cette équipe, peut-être", note Karim Belhocine.

Mais les Zèbres ont été plus tranchants après le repos. "C'est ce que j'ai dit à la mi-temps: il fallait en faire plus, gagner plus de duels. Et on est mieux revenus sur le terrain, on a eu quelques situations jusqu'à cette égalisation qui tombe dans les tout derniers instants."

De quoi satisfaire le coach carolo. "Sur les onze derniers matchs de Bruges, il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi à prendre un point et c'est nous. Je félicite mes joueurs pour leur deuxième période. Du caractère et de l'envie, je suis assez fier de ce point", conclut-il.