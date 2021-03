Che Adams: la Tartan Army et pas les Three Lions

Il a joué pour l'Angleterre en équipe de jeunes, il a finalement cédé aux appels du pied du sélectionneur écossais.

C'est l'homme fort du secteur offensif de Southampton cette saison et il va en profiter pour intégrer la sélection écossaise. Après avoir discuté avec Steve Clark, sélectionneur de la Tartan Army, Che Adams a accepté d'honorer sa première sélection écossaise pour les trois premières rencontres des éliminatoires pour le Mondial 2022.

Ancien international U20 anglais (2 caps), Che Adams, auteur de sept buts et quatre assists en Premier League depuis le début de saison, s'apprête à faire une croix sur les Three Lions. Et son sélectionneur lui prédit une belle carrière internationale avec l'Ecosse: "Il peut avoir une longue et belle carrière avec l'Ecosse et il va clairement faire grimper le niveau de l'équipe", se réjouit Steve Clarke.