Arnaud Bodart: "Le Standard de Liège sera en Playoffs 2 !"

Le dernier rempart liégeois a livré encore une très belle prestation avec le matricule 16 après une victoire à Sclessin contre La Gantoise (2-1).

Si le Standard de Liège s'est imposé contre La Gantoise, c'est aussi en grande partie grâce à Arnaud Bodart. Le portier des Rouches a été décisif et a stoppé le premier penalty gantois. Il sera sur la trajectoire du second, qu'il provoquera lui-même, mais Castro-Montes marquera finalement en deux temps.

⚠️ | L'arbitre indique le point de pénalty pour la deuxième fois en sept (!) minutes. 👀 #STAGNT pic.twitter.com/vPSsFGRSDT — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 4, 2021

"Je suis étonné d'être l'homme du match alors que je provoque un penalty. Le terrain est mouillé et j'arrive avec de la vitesse, j'ai juste voulu la laisser sortir. Pour moi, c'est délicat de siffler penalty. Quand on voit ce que Monsieur Laforge m'a dit et le temps qu'ils ont pris pour décider, ça veut dire beaucoup de choses", a confié le portier liégeois à l'issue de la rencontre au micro d'Eleven Sports.

"Un penalty, ça se joue à l'influence. Comme Gand tire souvent à droite voire au milieu, j'ai laissé trainer les jambes. Ce penalty nous a permis d'avoir la rage par après et nous avons mis plus de hargne et d'agressivité. Ils ont eu des contres mais ont été maladroits dans le dernier geste. Puis quand nous avons pris les commandes de la rencontre, nous avons été également imprécis devant la cage adverse alors que nous aurions pu tué la rencontre. Le Standard de Liège sera en Playoffs 2", a conclu Bodart.