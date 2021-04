Mbaye Leye avant Eupen-Standard : "Ils vont certainement vouloir prendre leur revanche"

Ce vendredi soir, Eupen reçoit le Standard de Liège lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye pourra compter sur l'ensemble de son effectif pour le déplacement à Eupen. "Tout le monde est sur le pont hormis Zinho Vanheusden et Collins Fai (suspendu). Joao Klauss a repris l'entraînement en salle avant-hier. Nous allons voir s'il est à 100%, mais il devrait être dans le groupe. Ce jeudi, nous pouvons nous entraîner enfin à l'extérieur car avec la neige tombée cette semaine, nous avons été contraints de nous entraîner dans la bulle ou sur le synthétique", a expliqué le T1 des Rouches en conférence de presse.

"Nous avons gagné le match qui nous permettait de croire aux PO2"

Le Standard de Liège a renoué avec la victoire le week-end dernier en s'imposant contre La Gantoise (2-1) et se retrouve aux portes des Playoffs 2. "Nous avons gagné le match qui nous permettait de croire aux PO2. En-dehors de la Coupe, nous avons connu une période compliquée. Nous devons poursuivre sur notre lancée, enchaîner deux victoires de suite puis terminer la saison régulière avec un 6 sur 6", a souligné le technicien sénégalais.

"J'ai observé un changement de jeu du côté d'Eupen"

Eupen a dit adieu aux Playoffs 2 mais devrait vouloir prendre sa revanche contre le Standard de Liège. Au match aller, les Rouches avaient arraché le partage grâce à un but de Bodart dans les arrêts de jeu. Au surplus, les Pandas ont été éliminés en demi-finale de la Coupe de Belgique par le matricule 16. "Ils vont vouloir certainement prendre leur revanche et tout faire pour nous battre. J'ai observé un changement de jeu de leur côté et ils devraient être plus offensifs ce vendredi. Ce sera un match compliqué au cours duquel nous devrons gommer nos petites erreurs dans les transitions", a conclu Mbaye Leye.